Дошкольное отделение школы № 12 в Подольске обновят к 2026 году

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске продолжают капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12 на улице Кирова, 53а. Строители завершили демонтаж и перешли к общестроительным, отделочным работам, ремонту кровли, сообщили в Министерства строительного комплекса Московской области.



Капремонт проводят по госпрограмме капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Площадь здания дошкольного отделения — 1 944,4 м².

В ходе работ специалисты заменят окна, возведут новые внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат полы, смонтируют новые двери и освещение. Помимо этого, они обновят фасад и кровлю здания.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
А еще строители проложат инженерные коммуникации:
  • системы водоснабжения,
  • канализации,
  • отопления,
  • электрическую разводку.
Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Обновленное дошкольное отделение школы № 12 планируют открыть в 2026 году.


Ирина Паршина

