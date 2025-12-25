Дошкольное отделение школы № 12 в Подольске обновят к 2026 году

25 декабря 2025, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Подольске продолжают капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12 на улице Кирова, 53а. Строители завершили демонтаж и перешли к общестроительным, отделочным работам, ремонту кровли, сообщили в Министерства строительного комплекса Московской области.





Капремонт проводят по госпрограмме капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Площадь здания дошкольного отделения — 1 944,4 м².



В ходе работ специалисты заменят окна, возведут новые внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат полы, смонтируют новые двери и освещение. Помимо этого, они обновят фасад и кровлю здания.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области А еще строители проложат инженерные коммуникации: