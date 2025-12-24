Готовность капремонта ФОКа «Старый городок» в Одинцовском округе превысила 33%
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старый городок», расположенный в одноименном посёлке Одинцовского городского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили более чем на 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минсптройкомплекса Московской области.
Обновление здания проводится по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В настоящее время на объекте общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров завершились демонтажные работы, ведутся отделочные и общестроительные, а также ремонт фасада и крыши», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в ФОКе обновят входную группу, фасад и кровлю, заменят все инженерные сети, батареи и сантехнику, двери, окна, полотки и полы, установят новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.
Все работы планируется завершить в 2026 году.