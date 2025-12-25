Школу № 2 в Лобне капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

25 декабря 2025, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Лобне продолжают капремонт школы № 2 на улице Фестивальная, дом 1А. Подрядчик начал общестроительные и отделочные работы, сообщили в Минстройкомплекса Московской области.





Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».



«На объекте 30 рабочих. Строители завершают демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные, занимаются ремонтном кровли», — сообщили в пресс-службе ведомства.