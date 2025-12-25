Школу № 2 в Лобне капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года
В Лобне продолжают капремонт школы № 2 на улице Фестивальная, дом 1А. Подрядчик начал общестроительные и отделочные работы, сообщили в Минстройкомплекса Московской области.
Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
«На объекте 30 рабочих. Строители завершают демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные, занимаются ремонтном кровли», — сообщили в пресс-службе ведомства.Площадь здания школы составляет 6 451,7 м². В ходе работ строители отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехнику, окна и двери. Внутри здания проведут полный ремонт.
Для школы закупят новую мебель и оборудование. А еще подрядчик благоустроит территорию образовательного учреждения. Обновленную школу № 2 планируют открыть 1 сентября 2026 года.