На строительстве поликлиники в Ногинске завершили основные работы

24 декабря 2025, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основные работы по строительству поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершили в Ногинске. Здание расположено на 2-й Глуховской улице. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание возвели по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«Во взрослом отделении поликлиники в лень смогут принять 350 пациентов, в детском — 150. Всего медучреждение будет обслуживать свыше 43 тысяч человек», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.