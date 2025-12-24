На строительстве поликлиники в Ногинске завершили основные работы
Основные работы по строительству поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершили в Ногинске. Здание расположено на 2-й Глуховской улице. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание возвели по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Во взрослом отделении поликлиники в лень смогут принять 350 пациентов, в детском — 150. Всего медучреждение будет обслуживать свыше 43 тысяч человек», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Поликлинику планируют открыть в первой половине 2026 года.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Московской области заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов.