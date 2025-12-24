Достижения.рф

На строительстве поликлиники в Ногинске завершили основные работы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основные работы по строительству поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершили в Ногинске. Здание расположено на 2-й Глуховской улице. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Здание возвели по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Во взрослом отделении поликлиники в лень смогут принять 350 пациентов, в детском — 150. Всего медучреждение будет обслуживать свыше 43 тысяч человек», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Поликлинику планируют открыть в первой половине 2026 года.

Поликлинику планируют открыть в первой половине 2026 года.
Лев Каштанов

