Дошкольное отделение школы № 5 в подмосковном Королёве капитально обновят
В подмосковном Королёве на проспекте Королёва, 5г строители приступили к капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 5. Подрядчик уже вышел на объект и начал демонтажные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здание детского сада площадью 1 686 м² полностью обновят. Строители заменят кровлю и водосточную систему, обновят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и в пищеблоке. А еще специалисты обновят фасад здания и приведут в порядок прилегающую территорию.
Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Семья».
Открыть обновлённое дошкольное отделение планируют в 2026 году.
Читайте также: