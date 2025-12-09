Дошкольное отделение школы № 5 в подмосковном Королёве капитально обновят

09 декабря 2025, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Королёве на проспекте Королёва, 5г строители приступили к капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 5. Подрядчик уже вышел на объект и начал демонтажные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.