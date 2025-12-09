В Софрино Пушкинского округа продолжают ремонт школьного здания 1970 года
Видео: сюжет телеканала «Пушкино ТВ»
В Софринском образовательном комплексе на улице Полевой продолжают капитальный ремонт. Учебное здание построили в 1970 году, сейчас его полностью модернизируют. Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Подрядчик вывозит строительный мусор и готовит площадки под новые инженерные системы. Специалисты уже выполнили планировочные решения и приступили к подготовке проекта благоустройства для прохождения государственной экспертизы.
«Мы пришли посмотреть, пообщаться с подрядной организацией, как у них обстоят дела. На сегодняшний момент на объекте работает порядка 30 человек. Активно ведутся демонтажные работы», — сказал глава округа Максим Красноцветов.В здании полностью заменят системы отопления, водоснабжения и канализации, обновят сантехнику, окна и двери. Рабочие утеплят фасад, приведут в порядок кровлю и смонтируют современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Оформление выполнят в цветах областного брендбука.
Территорию вокруг школы благоустроят: здесь будет новая спортивная зона, беговые дорожки и уличные тренажёры. На время ремонта для учеников проводят занятия в специально оборудованных помещениях детского сада и в Ашукинском образовательном комплексе.