В Софрино Пушкинского округа продолжают ремонт школьного здания 1970 года

09 декабря 2025, 14:43

Видео: сюжет телеканала «Пушкино ТВ»

В Софринском образовательном комплексе на улице Полевой продолжают капитальный ремонт. Учебное здание построили в 1970 году, сейчас его полностью модернизируют. Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Подрядчик вывозит строительный мусор и готовит площадки под новые инженерные системы. Специалисты уже выполнили планировочные решения и приступили к подготовке проекта благоустройства для прохождения государственной экспертизы.



«Мы пришли посмотреть, пообщаться с подрядной организацией, как у них обстоят дела. На сегодняшний момент на объекте работает порядка 30 человек. Активно ведутся демонтажные работы», — сказал глава округа Максим Красноцветов.

