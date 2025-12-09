В Можайском округе обновляют школу 1969 года постройки

09 декабря 2025, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Мокрое Можайского округа продолжают капитальный ремонт средней школы «Созвездие Вента». Строители вышли на новый этап работ — они приступили к ремонту кровли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.