В Можайском округе обновляют школу 1969 года постройки
В деревне Мокрое Можайского округа продолжают капитальный ремонт средней школы «Созвездие Вента». Строители вышли на новый этап работ — они приступили к ремонту кровли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
На объекте работы ведут в ежедневном режиме, строители завершили демонтаже работы, приступили к ремонту кровли, параллельно осуществляют монтаж инженерных систем.
Школу 1969 года постройки полностью обновят. Строители приведут в порядок фасад и входную группу, выполнят кровельные работы и внутреннюю отделку помещений.
В здании заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. А еще в школу завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
