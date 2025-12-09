Достижения.рф

В Можайском округе обновляют школу 1969 года постройки

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Мокрое Можайского округа продолжают капитальный ремонт средней школы «Созвездие Вента». Строители вышли на новый этап работ — они приступили к ремонту кровли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.



На объекте работы ведут в ежедневном режиме, строители завершили демонтаже работы, приступили к ремонту кровли, параллельно осуществляют монтаж инженерных систем.

Школу 1969 года постройки полностью обновят. Строители приведут в порядок фасад и входную группу, выполнят кровельные работы и внутреннюю отделку помещений.


​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В здании заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. А еще в школу завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
