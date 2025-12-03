Дошкольное отделение школы «Наследие» откроют после ремонта в 2026 году

03 декабря 2025, 17:02

В Химках завершают работы по капитальному ремонту дошкольного отделения школы «Наследие» на Ленинском проспекте. Обновление проводят по регпрограмме капитального ремонта образовательных учреждений Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



Подрядчики завершают чистовую отделку внутренних помещений и настраивают все инженерные коммуникации. Все работы планируют полностью закончить до конца декабря 2025 года.Двухэтажное здание площадью 1 692,2 м² обновили. Строители заменили кровлю, фасад и окна, полностью заменили системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, установили современное сантехническое оборудование и привели в порядок входную группу.Специалисты также модернизировали пищеблок. Сейчас помещения готовят к установке новой мебели, учебного и игрового оборудования.Открытие дошкольного отделения запланировали на январь 2026 года. После капремонта детский сад примет воспитанников в обновлённых, комфортных и безопасных условиях.