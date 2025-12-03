Филиал Красногорского колледжа в Звенигороде капитально обновляют

03 декабря 2025, 14:43

В Звенигороде на Нахабинском шоссе, 15, подрядчик начал общестроительные и отделочные работы по капремонту филиала «Красногорского колледжа». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



Строители завершают демонтаж и переходят к основному этапу ремонта. Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».Площадь здания составляет 6 089 м². Внутри объекта специалисты выполнят отделочные работы, оборудуют новые входные группы, полностью заменят инженерные коммуникации и сантехнику. А еще здесь обновят фасад и кровлю. Для студентов закупят новую мебель и современное учебное оборудование.После окончания ремонта в колледже создадут более комфортные и безопасные условия для обучения. Обновлённый филиал станет современным образовательным пространством для студентов Звенигорода и близлежащих населённых пунктов.Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года.