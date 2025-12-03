Достижения.рф

Корпус школы № 14 в подмосковной Коломне обновят к сентябрю 2026 года

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Коломне строители приступили к капитальному ремонту учебного корпуса средней школы № 14 на улице Зайцева, 11. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.



Работы проводят по госпрограмме капитального ремонта объектов социнфраструктуры Подмосковья, по нацпроекту «Молодежь и дети».

«Учебный корпус школы № 14 на улице Зайцева, 11, в Коломне ожидает масштабное обновление. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы площадью 2 168 квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
В здании обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Специалисты установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт затронет все внутренние помещения:
  • учебные классы,
  • спортзал,
  • пищеблок.

Также строители благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и современное оборудование для учебного процесса. Открыть обновленный корпус школы № 14 в Коломне планируют к сентябрю 2026 года. После ремонта в школе будут более комфортные и безопасные условия для обучения детей.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0