Корпус школы № 14 в подмосковной Коломне обновят к сентябрю 2026 года

03 декабря 2025, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Коломне строители приступили к капитальному ремонту учебного корпуса средней школы № 14 на улице Зайцева, 11. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.





Работы проводят по госпрограмме капитального ремонта объектов социнфраструктуры Подмосковья, по нацпроекту «Молодежь и дети».

«Учебный корпус школы № 14 на улице Зайцева, 11, в Коломне ожидает масштабное обновление. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы площадью 2 168 квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.