Корпус школы № 14 в подмосковной Коломне обновят к сентябрю 2026 года
В Коломне строители приступили к капитальному ремонту учебного корпуса средней школы № 14 на улице Зайцева, 11. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Работы проводят по госпрограмме капитального ремонта объектов социнфраструктуры Подмосковья, по нацпроекту «Молодежь и дети».
«Учебный корпус школы № 14 на улице Зайцева, 11, в Коломне ожидает масштабное обновление. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы площадью 2 168 квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В здании обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Специалисты установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Ремонт затронет все внутренние помещения:
- учебные классы,
- спортзал,
- пищеблок.
Также строители благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и современное оборудование для учебного процесса. Открыть обновленный корпус школы № 14 в Коломне планируют к сентябрю 2026 года. После ремонта в школе будут более комфортные и безопасные условия для обучения детей.