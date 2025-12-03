В подмосковном Ступино укладывают асфальт у новой подстанции скорой помощи

03 декабря 2025, 14:11

В поселке Михнево городского округа Ступино начали работы по укладке асфальта на территории новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на пять бригад в смену. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



Объект строят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Сейчас подрядчики укладывают асфальт, формируют проезды и тротуары, благоустраивают территорию. Внутри здания специалисты монтируют слаботочные системы, устанавливают подвесные потолки и выполняют электромонтажные работы. На площадке работают более 100 человек, задействовали 12 единиц техники.Двухэтажное здание площадью около 2 000 м² возводят по модульной технологии. В подстанции разместят: диспетчерскую службу, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовую, кабинеты для предрейсовых осмотров, административные и вспомогательные помещения.Фасад оформили рельефными панелями молочно-зеленого цвета с медицинским крестом из архитектурного бетона. Рядом строители возводят контрольно-пропускной пункт и одноэтажное здание для обслуживания автомобилей скорой помощи.Открыть новую подстанцию скорой медицинской помощи в поселке Михнево планируют в начале 2026 года.