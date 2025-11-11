Дознаватель из Шатуры Анастасия Ахметдинова рассказала о своей работе

11 ноября 2025, 12:50

Анастасия Ахметдинова (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Лейтенант полиции Анастасия Ахметдинова вот уже больше года работает дознавателем в Шатурском отделе МВД. В День сотрудника органов внутренних дел она рассказала о своей службе и хобби, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Ежедневно Анастасия Витальевна занимается расследованием уголовных дел: допрашивает подозреваемых, берёт показания у пострадавших и свидетелей, работает с процессуальными документами. Кроме того, она увлекается спортом и участвует в различных соревнованиях.





«Я родилась в семье спортсменов и знала, что моя профессия так или иначе будет связанна со спортом. В полицию пришла работать в августе 2024 года. Встретили меня радушно, помогали, объясняли. Мы с коллегами постоянно участвуем в турнирах — это чемпионат областного главка полиции и спартакиада «Динамо» по служебному биатлону. Подготовка идет круглый год: бег, плавание, лыжные гонки, стрельба, борьба», — поделилась Анастасия Ахметдинова.