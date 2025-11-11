В подмосковном Климовске приступили к обновлению детской музыкальной школы
В микрорайоне Климовск на улице Театральная,6, подрядчик приступил к капремонту «Климовской детской музыкальной школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Площадь школы составляет 3 602,3 м². Здесь обновят кровлю и фасад здания, модернизируют входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехнику, оконные и дверные блоки, а еще проведут внутреннюю отделку помещений. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и учебные материалы.
Обновленную музыкальную школу планируют открыть в 2026 году. Сейчас в Климовской школе обучается 450 детей. Они осваивают игру на музыкальных инструментах и занимаются народным творчеством.
