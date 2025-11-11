В подмосковном Климовске приступили к обновлению детской музыкальной школы

11 ноября 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Климовск на улице Театральная,6, подрядчик приступил к капремонту «Климовской детской музыкальной школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.