Подмосковные больницы получили более 30 новых рентген-аппаратов С-дуга

11 ноября 2025, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Медучреждения региона получают новое медицинское оборудование. С начала года в Подмосковье поставили 31 рентген-аппарат типа С-дуга на общую сумму более 530 млн рублей. Аппараты помогают врачам получать рентгеновские снимки под разными углами во время операций, сообщили в региональном Минздраве.





Аппараты С-дуга поступили в 19 медучреждений региона, включая Одинцовскую, Долгопрудненскую, Химкинскую, Клинскую, Луховицкую, Щёлковскую больницы и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.





«Для оказания качественной медицинской помощи огромное значение имеет не только квалификация и опыт медицинских специалистов, но и техническое оснащение медучреждений», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

​Фото: Медиасток.РФ



«В наш институт поступило 5 новых рентген-аппаратов типа С-дуга, которые уже установлены в наших операционных. Рентгеновская С-дуга используется для точной визуализации внутренних структур человеческого тела в динамике, что особенно важно в ходе хирургических вмешательств. Благодаря этому оборудованию наши хирурги могут проводить манипуляции с высокой точностью, что, безусловно, повышает эффективность операций и снижает риски для пациентов», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

