Подмосковные больницы получили более 30 новых рентген-аппаратов С-дуга
Медучреждения региона получают новое медицинское оборудование. С начала года в Подмосковье поставили 31 рентген-аппарат типа С-дуга на общую сумму более 530 млн рублей. Аппараты помогают врачам получать рентгеновские снимки под разными углами во время операций, сообщили в региональном Минздраве.
Аппараты С-дуга поступили в 19 медучреждений региона, включая Одинцовскую, Долгопрудненскую, Химкинскую, Клинскую, Луховицкую, Щёлковскую больницы и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.
«Для оказания качественной медицинской помощи огромное значение имеет не только квалификация и опыт медицинских специалистов, но и техническое оснащение медучреждений», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Закупку оборудования обеспечили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«В наш институт поступило 5 новых рентген-аппаратов типа С-дуга, которые уже установлены в наших операционных. Рентгеновская С-дуга используется для точной визуализации внутренних структур человеческого тела в динамике, что особенно важно в ходе хирургических вмешательств. Благодаря этому оборудованию наши хирурги могут проводить манипуляции с высокой точностью, что, безусловно, повышает эффективность операций и снижает риски для пациентов», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.