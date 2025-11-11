В Подмосковье возобновили вечерние рейды по безопасности на ж/д станциях

11 ноября 2025, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мероприятия, направленные на уменьшение числа несчастных случаев на железной дороге, регулярно проводятся в Московской области, а с середины осени возобновились вечерние рейды по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В рейдах участвуют сотрудники министерства, представители окружных администраций, транспортной полиции, компаний-перевозчиков РЖД и ЦППК, а также народные дружинники.





«В этом году в Подмосковье провели около девяти тысяч мероприятий по ж/д безопасности — на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в октябре возобновили ещё и вечерние рейды: их провели уже более 300», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.