Дружинник из Реутова установил мировой рекорд по стрельбе в США

24 сентября 2025, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В США на международных соревнованиях по высокоточной пневматической стрельбе дружинник из Реутова Николай Болдов завоевал первое место и установил мировой рекорд, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.