Дружинник из Реутова установил мировой рекорд по стрельбе в США

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В США на международных соревнованиях по высокоточной пневматической стрельбе дружинник из Реутова Николай Болдов завоевал первое место и установил мировой рекорд, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.



Мероприятие проходило в штате Огайо и объединило более 160 стрелков со всего мира. Николай выступал под российским флагом и показал лучший результат в дисциплине «бенчрест» на дистанции 100 ярдов (91,5 метра).

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
По итогам квалификации он вышел в финал, где в двух матчах сумел набрать 241 балл и обойти ближайших соперников с отрывом в 6 баллов. Этот результат стал новым мировым рекордом в соревнованиях такого уровня.

Соревнования включают несколько дисциплин: «бенчрест» (стрельба на точность), «филд таргет» (стрельба с перемещением) и «спид челлендж» (скоростная стрельба).

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Победа Николая Болдова стала значимым событием: спортсмен выступал на международной арене под государственным флагом России и доказал высокий уровень подготовки российских стрелков.

Ирина Паршина

