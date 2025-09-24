Подмосковные спортсменки завоевали два золота соревнований по гребному спорту

24 сентября 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области завоевали две золотые награды на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Надежды России». На них выступали юноши и девушки до 19 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Победительницами в дисциплине «двойка без рулевого» стали Мария Макарова и Софья Крутикова из Коломны. А в соревнованиях четвёрок без рулевого золотые медали взял подмосковный квартет, в состав которого, помимо Крутиковой и Макаровой, также вошли представительницы Коломны Валерия Леонидова и Полина Белова», – рассказали в ведомстве.