Стартовала регистрация на чемпионат по программированию Yandex Cup 2025
Объявлен старт регистрации на VIII чемпионат по программированию Yandex Cup 2025. К участию приглашаются профессиональные разработчики и юниоры в возрасте от 14 лет, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Соревнования пройдут по шести направлениям: аналитика, фронтенд, бэкенд, мобильная и машинное обучение, а также «Алгоритм» для любителей спортивного программирования. Для школьников 14–18 лет предусмотрен отдельный трек «Юниоры».
График этапов:
- пробный тур: 20-29 октября — знакомство с платформой и задачами;
- квалификация: 2 ноября (финалисты определятся в каждом треке);
- машинное обучение (отбор): с 15 октября по 5 ноября.