Стартовала регистрация на чемпионат по программированию Yandex Cup 2025

24 сентября 2025, 09:52

оригинал Фото: istockphoto / Tippapatt

Объявлен старт регистрации на VIII чемпионат по программированию Yandex Cup 2025. К участию приглашаются профессиональные разработчики и юниоры в возрасте от 14 лет, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Соревнования пройдут по шести направлениям: аналитика, фронтенд, бэкенд, мобильная и машинное обучение, а также «Алгоритм» для любителей спортивного программирования. Для школьников 14–18 лет предусмотрен отдельный трек «Юниоры».



График этапов: