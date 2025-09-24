Достижения.рф

Подмосковные теннисисты взяли четыре медали международных турниров

оригинал Тимофей Дерипаско (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисисты из Московской области завоевали золотую, серебряную и две бронзовые награды международных турниров. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Тимофей Дерепаско стал победителем крупных международных соревнований M15 HURGHADA. Он выступал в парном разряде с британцем. Соревнования проходили в Египте.

Егор Плешивцев (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

«Серебряную награду турнира в Пекине J300 BEIJING взял Егор Плешивцев. Он сыграл в парном разряде с другим российским спортсменом. Кроме того, в одиночном разряде среди мужчин Плешивцев стал обладателем бронзовой награды», – рассказали в ведомстве.
Анна Пушкарёва (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

В женском одиночном разряде на китайском корте бронзу завоевала представительница Подмосковья Анна Пушкарёва.
