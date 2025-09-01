Дубна собрала около 500 атлетов со всей России на соревнованиях «Николов Перевоз»
Около пятисот триатлетов со всей России приняли участие в соревнованиях «Николов Перевоз» в Дубне. Об этом сообщила администрация городского округа.
Сначала спортсмены состязались в плавании в Волге, затем разъезжали на шоссейных велосипедах по живописному историческому району наукограда. Мероприятие завершал бег по набережной.
Участниками стали как любители, так и профессионалы, в том числе паралимпийская сборная России по биатлону и лыжным гонкам под руководством Ирины Громовой.
Абсолютным чемпионом триатлона стал Денис Васильев из Москвы, преодолевший олимпийскую дистанцию за самое короткое время — 1:54:51. Самым первым финишером оказался Кирилл Волков, также представляющий столицу.
Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил всех участников и болельщиков за яркие эмоции. Также в городе традиционно проводятся лыжные соревнования «Николов Перевоз. Река».
