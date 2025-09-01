Дзержинские хирурги спасли пожилую женщину с выпавшим кишечником

01 сентября 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дзержинской больницы спасли пациентку с выпавшим кишечником. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмный покой была доставлена 80-летняя женщина, которая долго время игнорировала проблемы со здоровьем и не обращалась за медицинской помощью. В результате у неё сформировался свищ, через который выпали петли тонкого кишечника.

«В ходе операции, длившейся более 1,5 часов, хирурги удалили некротизированный участок тонкого кишечника, вернули в естественное положение петли и задренировали брюшную полость. Гинекологи ушили свищевого хода», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Алексей Пугачёв.