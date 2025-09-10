Достижения.рф

Дубна впервые примет соревнования мотосёрферов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На водном стадионе имени Нехаевского в Дубне впервые состоятся Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в дисциплине «доска с водомётом GP1». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.



Это относительно новая дисциплина, включённая во Всероссийский реестр видов спорта шесть лет назад. Спортсмены будут состязаться на досках для сёрфинга с мотором и водомётом, которые могут развивать скорость до 55 км/ч.

«Водный стадион в Дубне – один из лучших не только в области, но и в стране. Это отличная площадка для проведения соревнований разного уровня. Мы возобновляем традицию», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Соревнования пройдут 13 сентября. В Дубне определят чемпионов России. На старт выйдут сильнейшие спортсмены из разных регионов. На соревнования уже зарегистрировались 40 мотосёрферов. Для них готовят гоночную трассу. Болельщиков ждёт эффектное зрелище.
Лора Луганская

