Дубна впервые примет соревнования мотосёрферов

10 сентября 2025, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На водном стадионе имени Нехаевского в Дубне впервые состоятся Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в дисциплине «доска с водомётом GP1». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Это относительно новая дисциплина, включённая во Всероссийский реестр видов спорта шесть лет назад. Спортсмены будут состязаться на досках для сёрфинга с мотором и водомётом, которые могут развивать скорость до 55 км/ч.

«Водный стадион в Дубне – один из лучших не только в области, но и в стране. Это отличная площадка для проведения соревнований разного уровня. Мы возобновляем традицию», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.