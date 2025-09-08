Ветераны СВО провели в Дубне выставку российского и трофейного оружия
Участники местной Ассоциации ветеранов СВО провели в Дубне интерактивную выставку «По обе стороны истории: трофеи и встречи с ветеранами». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ветераны боевых действий при поддержке команды главы наукограда выбрали такой формат, чтобы дать почувствовать вес амуниции, лично прикоснуться к военной реальности.
«Это военно-патриотическое воспитание. Молодежь должна воспитать в себе боевой дух и всё это попробовать на себе», – сказал руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.
Всё, что было на стендах, можно было трогать, мерить, рассматривать, разбирать и собирать. Это дроны, оружие и боеприпасы как российских войск, так и армии и противника. Пулемётчик-штурмовик с позывным «Орёл» помогал посетителям выставки надеть снаряжение, рассказывал об экспонатах.
«Гордимся нашими героями. Будем проводить такие выставки для школьников и студентов», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Организаторы планируют продолжить разворачивать подобные выставки и на других площадках Дубны.