Ветераны СВО провели в Дубне выставку российского и трофейного оружия

08 сентября 2025, 15:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Участники местной Ассоциации ветеранов СВО провели в Дубне интерактивную выставку «По обе стороны истории: трофеи и встречи с ветеранами». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Ветераны боевых действий при поддержке команды главы наукограда выбрали такой формат, чтобы дать почувствовать вес амуниции, лично прикоснуться к военной реальности.

«Это военно-патриотическое воспитание. Молодежь должна воспитать в себе боевой дух и всё это попробовать на себе», – сказал руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Гордимся нашими героями. Будем проводить такие выставки для школьников и студентов», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.