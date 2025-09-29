Дубна впервые присоединилась к масштабному Забегу Атомных Городов

29 сентября 2025, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне впервые состоялось ежегодное мероприятие госкорпорации «Росатом» – Забег Атомных Городов. Об этом сообщили пресс-службе администрации наукограда.





В этом году событие приурочено к 80-летию атомной промышленности страны. Тысячи участников по всей России вышли на дистанции, чтобы объединить энергию атомных городов.

В Дубне первый забег собрал 150 человек. Это сотрудники предприятия «Дедал» и их семьи.

«Рад, что в нашем спортивном городе появился ещё один легкоатлетический забег. Уверен, что традиция приживётся. Поздравляю коллектив НПК «Дедал» с ярким стартом», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Забег Атомных Городов – прекрасная традиция, которой почти 10 лет. Она объединяет тысячи работников, связанных с атомной промышленностью. Это десятки городов и сотни предприятий. Дубна присоединяется к мероприятию в юбилейный год атомной промышленности», – сказал гендиректор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов.