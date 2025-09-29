Дубна впервые присоединилась к масштабному Забегу Атомных Городов
В Дубне впервые состоялось ежегодное мероприятие госкорпорации «Росатом» – Забег Атомных Городов. Об этом сообщили пресс-службе администрации наукограда.
В этом году событие приурочено к 80-летию атомной промышленности страны. Тысячи участников по всей России вышли на дистанции, чтобы объединить энергию атомных городов.
В Дубне первый забег собрал 150 человек. Это сотрудники предприятия «Дедал» и их семьи.
«Рад, что в нашем спортивном городе появился ещё один легкоатлетический забег. Уверен, что традиция приживётся. Поздравляю коллектив НПК «Дедал» с ярким стартом», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Пример показал директор научно-производственного комплекса, который пришёл на старт с супругой и тремя детьми.
«Забег Атомных Городов – прекрасная традиция, которой почти 10 лет. Она объединяет тысячи работников, связанных с атомной промышленностью. Это десятки городов и сотни предприятий. Дубна присоединяется к мероприятию в юбилейный год атомной промышленности», – сказал гендиректор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов.Как отметили в администрации, теперь в Дубне зародилась новая спортивная традиция – атомная.