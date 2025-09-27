В Дубне жители высадили более 300 деревьев на набережной Волги

27 сентября 2025, 11:43

Фото: пресс-служба Администрации Дубны г.о.

В Дубне несколько сотен жителей присоединились к областной акции «День в лесу». Мероприятие организовали в парке на волжской набережной — это популярное место для прогулок у горожан и гостей города.





В рамках акции участники высадили 345 деревьев. Они украсили территорию вдоль Волги тополями, берёзами, липами, дубами и вязами. Новые деревья появились рядом с велодорожкой «Дубненская кругосветка».



Больше всего высадили яблонь разных сортов — 100 штук. Горожане дополнили существующие яблоневые аллеи на Менделеевской и Комсомольской набережных.

«Каждый год мы стараемся делать нашу Дубну ещё более зелёной — в этом году высадили более 2500 кустарников и молодых деревьев во дворах и на улицах города. И сегодня дубненцы всех возрастов с удовольствием подключились к акции, чтобы наша родная Дубна всегда оставалась цветущей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.