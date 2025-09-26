В Дубне стартовал проект для школьников с участием бойцов Росгвардии
Дубненские школьники теперь могут изучить приёмы самообороны и узнать нюансы профессии правоохранителя. На это направлен новый совместный проект с Росгвардией, рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
На первом занятии детям показали простые приёмы защиты от нападения. Мальчики и девочки с удовольствием включились в тренировку. Теперь они знают, что делать, если хулиган схватил за руку, как увернуться от нападающего.
«Всё было очень интересно. Больше всего понравилось, как нас учили защищаться от ножа и пистолета», – поделилась ученица школы №9 Ника Пацюк.
В конце занятия гости ответили на вопросы ребят. Они спрашивали, что охраняют бойцы Росгвардии, каких преступников задерживали, как научиться метко стрелять.
«Мы хотим, чтобы дети знали, чем мы занимаемся, как охраняем покой в городе. Если что-то случится, они могут подойти к нам на улице и попросить помощи», – отметил инструктор направления профподготовки отдела кадров Дубненского отдела вневедомственной охраны Антон Сорокин.Как отметили в администрации, для старшеклассников подготовили более сложную программу.