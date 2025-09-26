В Дубне стартовал проект для школьников с участием бойцов Росгвардии

26 сентября 2025, 17:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненские школьники теперь могут изучить приёмы самообороны и узнать нюансы профессии правоохранителя. На это направлен новый совместный проект с Росгвардией, рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





На первом занятии детям показали простые приёмы защиты от нападения. Мальчики и девочки с удовольствием включились в тренировку. Теперь они знают, что делать, если хулиган схватил за руку, как увернуться от нападающего.

«Всё было очень интересно. Больше всего понравилось, как нас учили защищаться от ножа и пистолета», – поделилась ученица школы №9 Ника Пацюк.

«Мы хотим, чтобы дети знали, чем мы занимаемся, как охраняем покой в городе. Если что-то случится, они могут подойти к нам на улице и попросить помощи», – отметил инструктор направления профподготовки отдела кадров Дубненского отдела вневедомственной охраны Антон Сорокин.