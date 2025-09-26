Строительство новых очистных сооружений в Дубне идёт по графику

26 сентября 2025, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне идёт первый этап строительства очистных сооружений по федеральной программе «Чистая Волга», а также программе реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения губернатора и правительства Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Сейчас специалисты завершают забивку свай на двух отстойниках. Начались бетонно-монолитные работы.

«Это самый значимый проект, который сейчас реализуют в городе. Реконструкцию очистных сооружений поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Все работы идут по графику. Подрядчик, как и обещал, нарастил мощности и в сентябре вышел на монолитные работы», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.