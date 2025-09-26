Достижения.рф

Строительство новых очистных сооружений в Дубне идёт по графику

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне идёт первый этап строительства очистных сооружений по федеральной программе «Чистая Волга», а также программе реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения губернатора и правительства Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.



Сейчас специалисты завершают забивку свай на двух отстойниках. Начались бетонно-монолитные работы.

«Это самый значимый проект, который сейчас реализуют в городе. Реконструкцию очистных сооружений поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Все работы идут по графику. Подрядчик, как и обещал, нарастил мощности и в сентябре вышел на монолитные работы», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Мощность новых очистных увеличат в полтора раза – до 50 000 кубометров в сутки. В рамках первого этапа строительства возведут четыре первичных и четыре вторичных отстойника, здание ультрафиолетового обеззараживания, цех механического обезвоживания, административно-бытовой комплекс, гараж и площадки компостирования.

После второго этапа город переключат на новые очистные сооружения, а старые снесут и приступят к третьему этапу строительства.

Как отметили в администрации, новые очистные сооружения в Дубне рассчитывают ввести в эксплуатацию в начале 2028 года.
Лора Луганская

