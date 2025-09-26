Строительство новых очистных сооружений в Дубне идёт по графику
В Дубне идёт первый этап строительства очистных сооружений по федеральной программе «Чистая Волга», а также программе реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения губернатора и правительства Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Сейчас специалисты завершают забивку свай на двух отстойниках. Начались бетонно-монолитные работы.
«Это самый значимый проект, который сейчас реализуют в городе. Реконструкцию очистных сооружений поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Все работы идут по графику. Подрядчик, как и обещал, нарастил мощности и в сентябре вышел на монолитные работы», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Мощность новых очистных увеличат в полтора раза – до 50 000 кубометров в сутки. В рамках первого этапа строительства возведут четыре первичных и четыре вторичных отстойника, здание ультрафиолетового обеззараживания, цех механического обезвоживания, административно-бытовой комплекс, гараж и площадки компостирования.
После второго этапа город переключат на новые очистные сооружения, а старые снесут и приступят к третьему этапу строительства.
Как отметили в администрации, новые очистные сооружения в Дубне рассчитывают ввести в эксплуатацию в начале 2028 года.