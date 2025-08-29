В Дубне обновляют старую баскетбольную площадку на набережной

29 августа 2025, 21:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Старая баскетбольная площадка, расположенная в парковой зоне на Комсомольской набережной в Дубне, получит вторую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Много лет площадка не использовалась и обветшала, а теперь ремонтируется. Сейчас заканчивают демонтировать забор.



Старые секции заменят на новые, из современных материалов. Опоры решено оставить, чтобы избежать масштабных земляных работ в парке и не нанести вреда деревьям.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

По поводу нюансов оформления советуются со спортсменами. Они рассчитывают, что площадку можно будет использовать для двухсторонней игры «5 на 5». Щиты планируют установить уличные, антивандальные. Работы проводит Объединённый институт ядерных исследований.

«Важно, что обновлённая баскетбольная площадка будет доступна не только спортсменам из ОИЯИ, но и всем горожанам», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.