Свыше 5 млн жителей Подмосковья бесплатно проверили своё здоровье в прошлом году
Диспансеризацию и медицинские профилактические осмотры в прошлом году прошли более пяти миллионов жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области взрослым и детям доступны бесплатная диспансеризация и профосмотры. Чтобы проверить своё здоровье, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
«Своевременная проверка здоровья позволяет вовремя выявить патологии и начать их лечение. В прошлом году диспансеризацию и медицинские профосмотры прошли более 5 млн человек. У 156 000 из них выявили заболевания, о которых пациенты ранее не знали», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Пациентов, у которых выявили патологии, направили на дополнительную диагностику и лечение.
Чтобы ознакомиться с результатами диспансеризации, не нужно идти в поликлинику. Сделать это можно на телемедицинской консультации с врачом. Дети могут пройти профосмотр в образовательном учреждении.
Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике, чат-бот в Telegram и в мессенджере МАХ.