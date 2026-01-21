Свыше 5 млн жителей Подмосковья бесплатно проверили своё здоровье в прошлом году

21 января 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию и медицинские профилактические осмотры в прошлом году прошли более пяти миллионов жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





В Московской области взрослым и детям доступны бесплатная диспансеризация и профосмотры. Чтобы проверить своё здоровье, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

«Своевременная проверка здоровья позволяет вовремя выявить патологии и начать их лечение. В прошлом году диспансеризацию и медицинские профосмотры прошли более 5 млн человек. У 156 000 из них выявили заболевания, о которых пациенты ранее не знали», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.