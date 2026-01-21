Робот Светлана за год сделал свыше 9 млн исходящих звонков жителям Подмосковья

21 января 2026, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана за прошедший год совершил более девяти миллионов исходящих звонков жителям Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта в ходе приёма входящих звонков записывает на очный или телемедицинский приём к врачу, отменяет или переносит запись, оформляет вызов на дом. Помимо этого, Светлана звонит пациентам.

«В прошлом году мы расширили функционал голосовой помощницы — добавили напоминание пациентам о визите к врачу и опрос о качестве приёма. Помимо этого, робот оповещает о необходимости продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Робот предлагала записаться на вакцинацию от гриппа. За прошлый год Светлана совершила более 9,1 млн исходящих звонков», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.