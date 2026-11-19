Жителей Подмосковья приглашают проверить свои знания по географии
Международную просветительскую акцию «Географический диктант-2026» проведёт Русское географическое общество. К участию приглашаются жители всех российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба РГО.
В этом году акция пройдёт в 12 раз. Она направлена на повышение интереса к географии России и популяризацию знаний в этой области.
«Диктант будет проводиться в двух форматах: очном и онлайн. Очный диктант состоится 22 ноября на официально зарегистрированных площадках», — говорится в сообщении.Пройти тест в онлайн-режиме можно будет в период с 22 ноября по 10 декабря на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество проведёт 4 декабря акцию «Тест по истории. Народы России во благо Отечества».