Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года принял 105 тыс. звонков

02 июня 2025, 11:43

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Операторы контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье», работающего для удобства будущих мам, приняли с начала года более 105 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В контакт-центре рассказывают о системе родовспоможения региона, о необходимых в роддоме документах, помогают с выбором перинатального центра.

«Вся информация о системе родовспоможения Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье», а дополнительные вопросы можно задать, позвонив в контакт-центр. С начала года операторы приняли более 105 тыс. звонков, в том числе более 6,3 тыс. – из других регионов России. Родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания можно по полису ОМС», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.