Маммографию по самозаписи прошли в Подмосковье более 5 тысяч женщин

30 мая 2025, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 5 тысяч жительниц Московской области самостоятельно записались на маммографию и прошли это исследование с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«В Подмосковье открыта самозапись на маммографию, эта опция доступна женщинам старше 40 лет. С начала текущего года такой возможностью воспользовались свыше 5 тысяч женщин. У 95 из них были выявлены отклонения. Этих пациенток направили на углублённую диагностику», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.