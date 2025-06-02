Порядка 900 жителей Подмосковья прошли в выходные бесплатный онкоскрининг

02 июня 2025, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 900 жителей Московской области в прошедшую субботу бесплатно проверили здоровье в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Женщины смогли получили консультацию врачей-онкологов, прошли маммографию или УЗИ молочных желёз. Мужчины сдали ПСА-тест на рак простаты. Для желающих была доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких.

«Видим положительный отклик жителей, поэтому продолжаем регулярно проводить онкоскрининг. В прошедшие выходные участие в акции приняли 898 человек, а всего с начала года – более 5,3 тыс.», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.