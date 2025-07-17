Дзюдоист Павел Коловердов из Подмосковья стал призёром Кубка Европы

17 июля 2025, 09:41

оригинал Павел Коловердов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмен из подмосковного городского округа Щёлково Павел Коловердов завоевал серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Павел Коловердов выступал в весовой категории до 66 кг. На пути к финалу подмосковный дзюдоист одержал победу над Шалевом Коэном из Израиля и Джейкобом Янгом из США. В одной восьмой финала он одолел литовского спортсмена Наркуса Гирвидаса, а в четверть финале — представителя Германии Феликса Бехле.





«В полуфинале соперником Павла Коловердова стал Матия Еремич из Сербии. Эта встреча также закончилась победой россиянина. А в финальной схватке Павел уступил Дилшодбеку Хамроеву и занял второе место», — говорится в сообщении.