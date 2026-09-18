Дубненский врач объяснила, на какие симптомы после прививки обращать внимание
После вакцинации в месте укола иногда появляются болезненность, покраснение или небольшое уплотнение. Как долго может сохраняться боль после прививки и что требует внимания, рассказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.
Иногда неприятно двигать рукой, особенно если препарат вводили в область плеча.
«После введения вакцины в организме запускается иммунный ответ. В месте инъекции развивается локальное воспаление, которое может вызывать местную реакцию. Обычно она проходит сама за трое суток и не требует медикаментозного лечения. При этом отсутствие болезненности, покраснения или уплотнения не значит, что вакцинация была неэффективной», – отметила Белякова.Чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно, например, погладить или растереть кожу у места инъекции.
Если через два-три дня состояние не улучшается, а боль и покраснение в области укола усиливаются, нужно обратиться к врачу. Медицинская помощь также требуется, если после прививки держится температура выше +39°C, и она плохо снижается жаропонижающими препаратами, а также при фебрильных судорогах.