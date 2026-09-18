Дубненский врач объяснила, на какие симптомы после прививки обращать внимание

18 сентября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

После вакцинации в месте укола иногда появляются болезненность, покраснение или небольшое уплотнение. Как долго может сохраняться боль после прививки и что требует внимания, рассказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.





Иногда неприятно двигать рукой, особенно если препарат вводили в область плеча.

«После введения вакцины в организме запускается иммунный ответ. В месте инъекции развивается локальное воспаление, которое может вызывать местную реакцию. Обычно она проходит сама за трое суток и не требует медикаментозного лечения. При этом отсутствие болезненности, покраснения или уплотнения не значит, что вакцинация была неэффективной», – отметила Белякова.