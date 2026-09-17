В Подмосковье по программе соцгазификации с начала года подключили 8000 домов
В Московской области продолжают масштабные работы по социальной газификации. С начала года к централизованному газоснабжению подключили 8000 домов, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Специалисты Мособлгаза проложили 390 километров новых газопроводов.
«Цифры социальной газификации в Подмосковье наглядно показывают востребованность программы у жителей региона. Мы продолжим наращивать темп. В планах до конца года – довести число подключений до 18 000 домов, чтобы как можно больше семей оценили преимущества современного, надёжного энергоснабжения», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Сегодня строительные работы ведут в 37 населённых пунктах Подмосковья.
Программа социальной газификации охватывает более 3100 населённых пунктов региона. Кроме того, в неё включены 1400 садовых некоммерческих товариществ, расположенных в границах населённых пунктов. Это позволяет обеспечить доступ к газу не только жителей частных домов, но и дачников.