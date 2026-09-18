Старт в Рузе завершит подмосковный сезон Gran Fondo 2026
Заключительный этап 11-го сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia пройдёт 27 сентября в Рузе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Он станет заключительным стартом сезона-2026 и финалом Кубка Gran Fondo Московской области.
«Рузская трасса пользуется особой популярностью у участников серии. Маршрут сочетает живописные ландшафты, разнообразный рельеф и скоростные участки. Участникам предложат три дистанции – 96, 50 и 30 километров. Велосипедисты, выбравшие среднюю дистанцию, смогут проехать маршрут в свободном темпе или принять участие в гонке Medio Fondo и побороться за призовые места», – рассказали в министерстве.Итоги регионального Кубка подведут по результатам всех четырёх подмосковных этапов сезона – в Волоколамске, Бородино, Серпухове и Рузе. Будут определены четыре победителя в категориях «Абсолют, мужчины» и «Абсолют, женщины» на дистанции 100 километров и в гонке Medio Fondo.
Сезон Gran Fondo Russia в 2026 году стал одним из самых насыщенных за всю историю серии. Помимо четырёх подмосковных этапов, прошёл старт в Тульской области. Впервые Gran Fondo Russia этап прошёл в Казани. В этом сезоне организаторы представили и новый формат – командную гонку с раздельным стартом.
Ещё одним направлением развития серии стала новая дисциплина. В подмосковном парке Малевича состоялась серия из трёх гравийных гонок.