Регпортал принял более 10 000 заявлений на получение порубочного билета

17 сентября 2026, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На региональный портал Подмосковья с начала года поступило более 10 000 заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зелёных насаждений. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.