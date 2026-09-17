Регпортал принял более 10 000 заявлений на получение порубочного билета
На региональный портал Подмосковья с начала года поступило более 10 000 заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зелёных насаждений. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга находится в разделе «Земля» – «Природа и культурное наследие». Для подачи заявления нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом в услугу внедрён сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикреплённые документы и находит неверные файлы.
При подаче заявления во всплывающем окне появится информация, когда разрешение на вырубку не выдаётся. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, то перечётная ведомость создастся автоматически.
Услугу предоставят в течение восьми рабочих дней.
Читайте также: