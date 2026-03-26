Коллайдер NICA в Дубне готов на 95%

26 марта 2026, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ускорительный комплекс NICA создают учёные Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Сейчас он готов уже на 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Комплекс состоит из коллайдера и нескольких предускорителей. В настоящее время завершается подготовка к его запуску.





«Коллайдеры — это ускорители, которые нужны для фундаментальной науки. Но они находятся внутри огромного комплекса, где есть линейные ускорители, на которых можно проводить реальные прикладные исследования», — объяснил ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц.

«Институт стал местом, где совершают открытия, которые продвигают вперед науку, и где укрепляется международное сотрудничество», — сказал Тихомиров.