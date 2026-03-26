Коллайдер NICA в Дубне готов на 95%
Ускорительный комплекс NICA создают учёные Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Сейчас он готов уже на 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Комплекс состоит из коллайдера и нескольких предускорителей. В настоящее время завершается подготовка к его запуску.
«Коллайдеры — это ускорители, которые нужны для фундаментальной науки. Но они находятся внутри огромного комплекса, где есть линейные ускорители, на которых можно проводить реальные прикладные исследования», — объяснил ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц.А глава округа Максим Тихомиров отметил, что ОИЯИ всегда был и остаётся в авангарде научной мысли.
«Институт стал местом, где совершают открытия, которые продвигают вперед науку, и где укрепляется международное сотрудничество», — сказал Тихомиров.Он также поздравил научное учреждение с 70-летием.