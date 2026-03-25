Около сотни дубненцев приняли участие в выездной администрации
В библиотеке Левобережья в Дубне обсудили важные моменты жизни городского округа. На встречу с командой главы наукограда собрались около сотни жителей, сообщил в пресс-службе администрации муниципалитета.
Участники встречи задавали вопросы и обращались за помощью к представителям администрации.
Многие спрашивали, когда будет организован офис МФЦ в Левобережье, обустроят ли новые парковки, проложены ли дороги в садовые товарищества, какие дворы в этом году благоустроят. Жители также предлагали подсадить ещё деревьев на Центральной улице, которая после реконструкции стала привлекательным местом для прогулок. Глава Дубны отвечал на вопросы, делился планами и рассказывал, что уже сделано.
«Обсудили итоги работы прошлого года. Говорили о том, что сегодня делается для развития Левого берега. Так, продолжением обновлённой улицы Центральной станет благоустройство парка Авиастроителей», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.На встрече присутствовали представители администрации, отвечающие за строительство и ремонт дорог, организацию образования, медицинское обслуживание. Пришли на выездную администрацию также депутаты, сотрудники соцзащиты и правоохранительных органов.