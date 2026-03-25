Около сотни дубненцев приняли участие в выездной администрации

25 марта 2026, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В библиотеке Левобережья в Дубне обсудили важные моменты жизни городского округа. На встречу с командой главы наукограда собрались около сотни жителей, сообщил в пресс-службе администрации муниципалитета.





Участники встречи задавали вопросы и обращались за помощью к представителям администрации.



Многие спрашивали, когда будет организован офис МФЦ в Левобережье, обустроят ли новые парковки, проложены ли дороги в садовые товарищества, какие дворы в этом году благоустроят. Жители также предлагали подсадить ещё деревьев на Центральной улице, которая после реконструкции стала привлекательным местом для прогулок. Глава Дубны отвечал на вопросы, делился планами и рассказывал, что уже сделано.



«Обсудили итоги работы прошлого года. Говорили о том, что сегодня делается для развития Левого берега. Так, продолжением обновлённой улицы Центральной станет благоустройство парка Авиастроителей», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.