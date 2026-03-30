В Дубне завершили подготовку к паводку, пик которого ожидается 6 апреля
В Дубне закончили комплекс основных мероприятий по подготовке к весеннему половодью. На гидротехническом сооружении полностью открыты шесть щитов, объём сброса воды составляет 1275 кубометров в секунду, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты ведут непрерывное наблюдение за уровнем воды в Волге — как в верхнем, так и в нижнем бьефах, а также в Южной и Центральной канавах. По состоянию на 30 марта уровень воды в верхнем бьефе достиг 121,10 метра при летней норме 123,3 метра и критическом значении 125 метров. В нижнем бьефе показатель составляет 112,06 метра при норме 113 метров и критическом уровне 115,5 метра.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям установлен контрольный уровень в 114 метров по Балтийской системе. В случае его достижения планируется перекрытие русел канав с последующей принудительной перекачкой воды. Для этих целей уже проведены тестовые запуски всех десяти насосных станций.
По словам главы Дубны Максима Тихомирова, все службы функционируют в штатном режиме и продолжают мониторинг ситуации. Выявленные затруднения в прохождении талых вод оперативно устраняются.
Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с населением. Жителям, проживающим в зонах возможного подтопления, рекомендуют заранее принять меры предосторожности: поднять ценные вещи, проверить состояние подвалов, убрать предметы с участков, защитить источники воды и сформировать запас продуктов и питьевой воды.
Кроме того, необходимо подготовить документы и продумать алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации. При возникновении нештатных ситуаций следует обращаться по номеру 112. Согласно прогнозам, максимальный подъём воды ожидается 6 апреля.
