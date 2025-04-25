Команда Дубны выиграла зональные соревнования юных пожарных и спасателей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Семь команд из разных городов севера региона приняли участие в соревнованиях губернаторской программы «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Они прошли в Дубне. Это одно из направлений конкурса «Юный пожарный», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жюри оценивало строевую подготовку и исполнение песни, стенгазету и выступление агитбригады, умение вязать специальные узлы. Четверо участников дубненской команды справились с эстафетой за 1 минуту 44 секунды. Как рассказали ребята, при выполнении всех манипуляций с пожарным рукавом нужно помнить о скорости и не медлить. Это самый трудный и зрелищный этап соревнований.
В итоге выступление дубненской команды было признано лучшим.
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«Соревнования проводятся для популяризации профессии пожарного и знаний пожарной безопасности среди подрастающего поколения. Это и пропаганда здорового образа жизни. Чтобы успешно преодолеть все этапы эстафет, ребята должны быть физически сильными, уметь ориентироваться в различных ситуациях», – сказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дубне ГУ МЧС России по Московской области Антон Савельев.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В итоге выступление дубненской команды было признано лучшим.
«Наша команда юных пожарных и спасателей опередила всех соперников на зональном этапе соревнований и вошла в топ-5 в Московской области. Молодцы», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Дубненцы продолжат участие в конкурсе «Юный пожарный» и в мае отправятся в Мытищи на следующий этап.
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Лора Луганская