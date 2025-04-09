Глава Дубны Тихомиров проверил ход ремонта местной школы искусств

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В здании Дубненской детской школы искусств проводится капитальный ремонт, в настоящее время подрядчик перешёл от демонтажа к строительству, ход работ проверил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава округа обошёл с подрядчиком всю школу, чтобы оценить, если риски срыва сроков или работа ведётся в соответствии с установленным графиком. Проверка началась с третьего этажа, где уже заменили окна и установили перегородки с шумоизоляцией. На двух этажах всё готово к чистовым отделочным работам, кроме того, в ближайшее время начнётся монтаж кровли.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
«Отдельно хочу отметить чистоту на объекте. Это, безусловно, важное здание для многих поколений жителей Дубны. Приятно видеть, что и подрядчик относится к зданию бережно и с пониманием», — сказал Максим Тихомиров.Капремонт школы искусств завершат в текущем году.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Лев Каштанов