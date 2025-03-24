Дубненцы вышли на первый в году общегородской субботник

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Первый в этом году общегородской субботник в Дубне прошёл у мемориала «Братские могилы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ещё зимой коммунальщики начали проводить убирать у мемориала сухостой и повреждённые короедом деревья. В марте к работам присоединились люди, пришедшие на общегородской субботник.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Как отметили в городской администрации, это не последний субботник у мемориала. В конце апреля там пройдёт акция по посадке деревьев.
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«Помогает весь город. Работу распределили каждому по силам. Большое спасибо за такой отклик», – поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.На субботнике вместе работали жители разных возрастов, в том числе ветераны и учащиеся.
«Пришли всей нашей группой, настроение хорошее. Это историческое место, которое надо держать его в порядке», – поделился студент филиала подмосковного политехнического колледжа «Политех «Дубна» Дмитрий Смирнов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
«Приятно, что здесь много молодёжи. Мы, ветераны, не отстаём. Важно, что лес здесь будет чистый. Это подготовка к 80-летию Победы», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.На помощь жителям были отправлены тракторы и дробилка. Техника завершила работу, которую начали дубненцы. Горожан после субботника ждал горячий чай.
Как отметили в городской администрации, это не последний субботник у мемориала. В конце апреля там пройдёт акция по посадке деревьев.
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Лора Луганская