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Дубненцы вышли на первый в году общегородской субботник

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Первый в этом году общегородской субботник в Дубне прошёл у мемориала «Братские могилы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ещё зимой коммунальщики начали проводить убирать у мемориала сухостой и повреждённые короедом деревья. В марте к работам присоединились люди, пришедшие на общегородской субботник.
«Помогает весь город. Работу распределили каждому по силам. Большое спасибо за такой отклик», – поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.
На субботнике вместе работали жители разных возрастов, в том числе ветераны и учащиеся.
«Пришли всей нашей группой, настроение хорошее. Это историческое место, которое надо держать его в порядке», – поделился студент филиала подмосковного политехнического колледжа «Политех «Дубна» Дмитрий Смирнов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Приятно, что здесь много молодёжи. Мы, ветераны, не отстаём. Важно, что лес здесь будет чистый. Это подготовка к 80-летию Победы», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.
На помощь жителям были отправлены тракторы и дробилка. Техника завершила работу, которую начали дубненцы. Горожан после субботника ждал горячий чай.

Как отметили в городской администрации, это не последний субботник у мемориала. В конце апреля там пройдёт акция по посадке деревьев.

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Мытищинские хирурги восстановили лицо мужчине, упавшему с электросамоката
24 марта 2025, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы восстановили лицо пациенту, упавшему с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 56-летний мужчина с множественными травмами головы и тела. Как выяснилось, в него врезался другой самокатчик. Диагностика выявила ушиб головного мозга, сложный многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твёрдого нёба. При этом оба глаза из-за переломов проваливались в верхне-челюстные пазухи. Из-за тяжести травм мужчина провёл неделю в реанимации. После стабилизации состояния команда челюстно-лицевых хирургов провела операцию.
«Операция длилась около 5 часов. Врачи реконструировали сломанные участки костей лицевого скелета титановыми пластинами. Фактически на лице пациента создали титановую маску. Заново выполнить зубопротезирование и скорректировать прикус можно будет примерно через полгода», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение. Слаженная работа врачей позволила полностью восстановить ему речь и мимику, за исключением участка, где на щеке были полностью разорваны мягкие ткани. Поэтому в дальнейшем мужчине потребуется дополнительная микрохирургическая операция.

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Подмосковный кардиопульт позволил дистанционно расшифровать 1,2 млн кардиограмм
24 марта 2025, 13:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 2024 году в Московской области было принято важное изменение – создана Единая диспетчерская. Также был запущен кардиопульт, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Его использование позволило дистанционно расшифровать 1 млн 200 тыс. электрокардиограмм. По результатам расшифровки почти 35 тыс. кардиограмм потребовалась экстренная госпитализация в связи с острой сердечной патологией. Это вызовы, которые стали приоритетными, и пациенты были вовремя госпитализированы и спасены», – сказал Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также, по словам зампреда, на планшетах сотрудников выездных бригад скорой помощи включили тревожную кнопку. Забелин привёл данные статистики, согласно которым в 2024 году было совершено семь нападений на сотрудников скорой помощи. А за текущий I квартал зафиксировано уже шесть нападений.

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В Московской области формируется система скорой помощи без границ
24 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Трансформация скорой помощи в Подмосковье направлена на централизацию управления и формирование скорой помощи без границ. Имеются в виду границы городских округов и населённых пунктов, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин
«Единая диспетчерская позволяет нам перехватить ближайшую бригаду на экстренный вызов. Передислокация бригады возможна по нагрузке и проводится даже в течение одной рабочей смены. Поиск свободной бригады на экстренный вызов осуществляется также в любом городском округе. Корме того, бригада может быть снята с неотложного вызова и переведена на экстренный вызов по профилизации и приоритетности», – доложил Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Медицинская эвакуация осуществляется сейчас по профилю, а не в ближайшее медучреждение, что позволяет снизить летальность, особенно при сосудистых катастрофах, до 10 раз. При сочетанных травмах этот показатель снизился в пять раз, отметил министр. Он добавил, что соглашение о госпитализации в московские стационары позволило открыть возможность экстренных коек для жителей Москвы, которые постоянно или временно проживают в Подмосковье, а также для пациентов по возможным профилям.
«Чаще всего это детские офтальмологические травмы и нейрохирургия. Ежедневно около 60 пациентов по экстренным показанием у нас госпитализируются в московские клиники. Всего с мая это уже 10 тыс. человек», – уточнил Забелин.
Он назвал новыми важными изменениями нормативного регулирования в 2025 году появление гибкого норматива доезда в программе госгарантий, разделение вызовов скорой помощи на приоритетные, экстренные и неотложные.
«Также мы приступили к реализации поручения президента России – обучению всех жителей страны оказанию первой, само- и взаимопомощи. Сейчас 40 наших инструкторов проходят обучение у главного внештатного специалиста – руководителя медицинской службы Республики Алтай Дмитрия Хубезова», – отметил Максим Забелин.
По его словам, в дальнейшем амбассадорами первой медицинской помощи станут не только эти инструкторы, но и волонтёры-медики, главы сельских поселений, инженеры по охране труда предприятий, учителя в школах и многие другие.

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#московская область
#скорая помощь
#максим забелин
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#губернатор
#андрей воробьёв
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Ремонт моста через реку Чёрную в Клину закончат предстоящим летом
24 марта 2025, 12:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ремонт моста через реку Чёрную на 532-м км трассы А-108 в подмосковном Клину планируют завершить этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе Центравтомагистрали.
«На время работ на подъезде к мосту в деревню Малеевка установили светофоры, регулирующие движение. Мостовики уже демонтировали изношенную дорожную одежду, гидроизоляцию, а также слой бетонного основания», – говорится в сообщении.
Сейчас они восстанавливают деформационные швы. После этого специалисты уложат новое мостовое полотно, установят новые перильные и барьерные ограждения.

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В Московскую область начали возвращаться перелётные скворцы
24 марта 2025, 11:24

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Анна Евсеева

В Подмосковье начали возвращаться скворцы, которых считают предвестниками настоящей весны. Обычно они прилетают в Россию в конце марта – начале апреля, рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Первыми прилетают самцы скворцов, которые тут же приступают к поиску подходящего крова. Для будущей семьи выбирают самые комфортные и безопасные места. Часто скворцы возвращаются в облюбованные в прошлом году домики, но не всегда находят их свободными. Конкуренция за жильё высока, и это заставляет птиц активно искать альтернативные варианты. Позже к ним присоединяются самки», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Скворцы играют важную роль в экосистеме. Заботясь о подходящем домике для этих полезных птиц, люди в то же время могут защитить свои сады и огороды. Здесь необходимо находить компромиссы, используя гуманные методы отпугивания, помня о сосуществовании человека и природы, находя гармоничные решения для обеих сторон.
«Скворцы – любители ягод, они с удовольствием лакомятся малиной, шелковицей, виноградом, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, яблоками и грушами. Жителям, которые вешают скворечники, советуют выбирать места подальше от теплиц и огородов, отдавая предпочтение дворам и лесопарковым зонам, где нет плодово-ягодных растений», – отметили в министерстве.
Если скворечник уже установлен на участке, и хозяин не хочет его перемещать, можно попробовать защитить урожай. Для этого лучше использовать отпугивающие приспособления. Это, например, такие блестящие и гремящие предметы, как крышки от банок, старые компакт-диски, куски хромированного железа, соединённые вместе и подвешенные на верёвке. Такие меры помогут отпугнуть птиц и сохранить урожай в целости.

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