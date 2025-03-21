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«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Представители городской администрации, предприятий, организаций и профильных служб собрались, чтобы обсудить подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Дубненский симфонический оркестр в составе 100 человек исполнит знаменитую «Симфонию № 7» на стадионе второй школы.

«Одной из главных площадок празднования станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Здесь Дубненский симфонический оркестр под управлением дирижёра Сергея Поспелова исполнит одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом — «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Это станет кульминацией празднования», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, планируются концерты во дворах ветеранов, включая выступления на военной «полуторке» с патриотическими песнями. В округе также состоятся традиционные памятные акции. К 1 мая, по поручению главы, все значимые места города будут приведены в порядок.

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#военные
#оркестр
#подмосковье
#дубна
Губернатор Московской области дал ряд поручений по итогам оперативного совещания
21 марта 2025, 12:18

Фото: istockphoto / kasto80

10 марта 2025 года в Московской области прошло оперативное совещание с заместителями Председателя Правительства региона, по итогам которого были озвучены ключевые поручения для дальнейшей работы, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Одним из основных направлений стало информирование жителей о проведении эксперимента по направлению платежных документов за жилое помещение и коммунальные услуги в электронной форме. Этот шаг направлен на улучшение доступности и сокращение объема бумажного документооборота. Ожидается, что к 24 марта 2025 года муниципальные власти должны сообщить жителям об этом нововведении.

Также на совещании были обсуждены меры по улучшению работы управляющих организаций. Ответственные лица должны представить дорожные карты по улучшению показателей управляющих компаний в нескольких муниципальных образованиях, в том числе Воскресенске и Домодедово, а также раз в квартал докладывать о рейтингах организаций в Московской области.

Важным пунктом стало обеспечение прозрачности процессов в жилищно-коммунальной сфере. В частности, муниципальные образования обязаны обеспечить проведение общих собраний собственников в электронном виде через систему ГИС ЖКХ, с обязательным заочным голосованием.Кроме того, в рамках благоустройства муниципальных территорий запланированы мероприятия по уборке и ремонту автомобильных дорог.

К 31 марта 2025 года должен быть завершен комплекс мероприятий по уборке территорий после зимнего периода, а также предусмотрены закупки специализированной техники для уборки мусора.

В области дорожного строительства на ближайшие месяцы запланированы публикации закупок на текущий ремонт дорог и разметку, а также завершение мероприятий по уборке дорожной сети после зимнего сезона.Кроме того, среди прочих поручений — подготовка предложений по решению проблемы безнадзорных животных, проявляющих агрессию.

К 7 апреля 2025 года должен быть представлен совместный проект с Мособлдумой и Прокуратурой. Все эти меры направлены на повышение качества жизни жителей Московской области и эффективное управление городской инфраструктурой.

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До конца года в ЦППК поступит более 30 поездов «Иволга 4.0»
21 марта 2025, 11:33

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК совместно с Дептрансом Москвы продолжает обновлять подвижной состав. До конца года планируется поступление более 30 новых поездов «Иволга 4.0», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Появление поездов четвертого поколения позволит полностью заменить составы на маршрутах МЦД-4.

Кроме того, в этом году начнётся обновление парка на Ярославском направлении. В рамках подготовки там уже проходят тестовые поездки, во время которых проверяется готовность инфраструктуры к приему новых поездов.

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#подмосковье
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Подмосковных жителей предупредили о раннем пробуждении клещей
21 марта 2025, 10:22

Фото: istockphoto / Nataba

Министерство экологии Московской области напоминает жителям региона о начале сезона клещевой активности и настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. Из-за аномально тёплой погоды в Подмосковье клещи проснулись раньше обычного — первые случаи их активности зафиксированы уже в январе.
С приходом весны и таянием снега их число увеличивается, что повышает риск заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими опасными инфекциями.

Наибольшая концентрация клещей наблюдается в лесах, особенно в местах обитания диких животных. Они предпочитают тенистые и влажные зоны: лесные массивы, парки, поля и сады. Сам по себе укус клеща не опасен, но эти маленькие паукообразные могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний.

Минэкологии Подмосковья призывает жителей Московской области быть внимательными. После прогулок на природе необходимо тщательно осматривать тело, особенно участки подмышек, паха и волосистой части головы. Для защиты при походе в лес рекомендуется носить закрытую одежду, заправлять брюки в носки, а рубашку — в брюки, использовать головной убор. Эффективным средством профилактики являются репелленты, которые следует наносить на кожу и одежду, строго следуя инструкции.

Особую осторожность нужно проявлять в отношении детей и домашних животных, так как они более подвержены укусам.

Если клещ всё же укусил, необходимо:

  • аккуратно удалить его пинцетом, стараясь не повредить тело членистоногого и не допустить попадания его содержимого в кровь;
  • поместить клеща в чистую ёмкость с влажной ватой или тканью;
  • обратиться в медицинское учреждение для анализа клеща на наличие инфекций.
Ранняя активность клещей — это напоминание о том, что нужно быть внимательными к себе и своим близким и заранее знать, как действовать в случае укуса.

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#клещи
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Загруженность подмосковных дорог утром 21 марта составила четыре балла
21 марта 2025, 10:08

Фото: istockphoto / Nataba

Утром 21 марта загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассах региона зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Наибольшие затруднения наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и быть предельно внимательными на дороге.

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Подмосковным жителям рассказали о новой схеме мошенников
21 марта 2025, 10:03

Фото: istockphoto / JuYochi

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. На этот раз они представляются сотрудниками Управляющей компании, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники звонят жильцам и сообщают о предстоящей замене входной двери в подъезде. Они предлагают бесплатно заказать ключи, тем самым в доверие, а затем заявляют, что каждому жителю будет предоставлен индивидуальный код для домофона. Для его «активации» они просят сообщить код из СМС. Получив его, мошенники получают доступ к учетной записи на «Госуслугах» и крадут личные данные.

Чтобы защититься от подобных угроз и повысить уровень цифровой грамотности, можно воспользоваться разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он размещен на главной странице в разделе «Сервисы» и доступен бесплатно без необходимости авторизации.

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