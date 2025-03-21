«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Представители городской администрации, предприятий, организаций и профильных служб собрались, чтобы обсудить подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Дубненский симфонический оркестр в составе 100 человек исполнит знаменитую «Симфонию № 7» на стадионе второй школы.
Кроме того, планируются концерты во дворах ветеранов, включая выступления на военной «полуторке» с патриотическими песнями. В округе также состоятся традиционные памятные акции. К 1 мая, по поручению главы, все значимые места города будут приведены в порядок.
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«Одной из главных площадок празднования станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Здесь Дубненский симфонический оркестр под управлением дирижёра Сергея Поспелова исполнит одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом — «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Это станет кульминацией празднования», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
Кроме того, планируются концерты во дворах ветеранов, включая выступления на военной «полуторке» с патриотическими песнями. В округе также состоятся традиционные памятные акции. К 1 мая, по поручению главы, все значимые места города будут приведены в порядок.
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Дайана Хусинова