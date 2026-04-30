Дуэт подмосковных стрелков выиграл всероссийские соревнования

30 апреля 2026, 20:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Вероника Позарова и Иван Крыльцов из Московской области стали победителями Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Подмосковный дуэт не оставил шансов соперникам в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, пара смешанная».

«В борьбе за золото Позарова и Крыльцов противостояли тандему из Пензенской области. Судьи несколько раз делали предупреждения обеим парам, так как спортсмены забывали открывать затворы. С волнением лучше справились представители Московской области. Они довели встречу до победы со счётом 16:8. Бронзовыми призёрами стали пары из Москвы и Архангельской области», – рассказали в пресс-службе.