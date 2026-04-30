Восемь команд разыграли Кубок главы Раменского округа по хоккею
На ледовой арене имени Лутченко определили обладателей Кубка главы Раменского муниципального округа по хоккею. Турнир собрал восемь команд из Раменского, Жуковского и Бронниц, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В финале встретились «Радуга» и «Игумново».
«Это традиционный турнир мы проводим уже в девятый раз. Следующий год будет юбилейным. Сегодня было много зрителей. Кубок становится очень знаковым и интересным спортивным событием, потому что из года в год растёт уровень игроков. Могу сказать одно: занимайтесь спортом и будьте здоровы», – подчеркнул председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков.
Игра выдалась по-настоящему зрелищной. Обладателем почётного трофея стала «Радуга». Команда завоевала эту награду уже в седьмой раз.