Подмосковные шпажисты завоевали две медали чемпионата России
Шпажисты из Московской области завоевали две награды на чемпионате России по фехтованию. В их активе – золото и серебро, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
У мужчин чемпионом стал Дмитрий Швелидзе – представитель областного Центра олимпийских видов спорта и Училища олимпийских видов спорта №2 в Звенигороде. В финальном поединке он был сильнее соперника из Санкт-Петербурга.
В личном первенстве шпажисток серебро завоевала Кристина Ясинская, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию в Химках. Золото – у спортсменки из Москвы.
Чемпионат России по фехтованию проходил с 22 по 29 апреля в Казани. За 12 комплектов медалей боролись более 500 фехтовальщиков – шпажистов, рапиристов и саблистов. Турнир стал важным этапом отбора в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира, которые пройдут предстоящим летом.
