Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Мирра Андреева

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Мадриде. В четвертьфинальном матче она была сильнее канадки Лейлы Фернандес – 7:6 (7:1), 6:3.



Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты.

В следующем круге подмосковная спортсменка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.

Призовой фонд турнира WTA 1000 в столице Испании составляет 8,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что Андреева стала призёром международного турнира.

Лора Луганская

