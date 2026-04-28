Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Теннисистка из Московской области Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Мадриде. В четвертьфинальном матче она была сильнее канадки Лейлы Фернандес – 7:6 (7:1), 6:3.
Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты.
В следующем круге подмосковная спортсменка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.
Призовой фонд турнира WTA 1000 в столице Испании составляет 8,2 млн евро.
